Sheffield-Man United 2-3 le pagelle: Rashford e Pogba illegali, disastro Jagielka

SHEFFIELD-MANCHESTER UNITED 2-3

Marcatori: 5’ e 87’ McGoldrick (S), 25’ e 51’ Rashford (M), 33’ Martial (M)

SHEFFIELD UNITED

Ramsdale 5 – Non impeccabile sui tre gol. Si riscatta parzialmente con i piedi su Rashford.

Baldock 5,5 – Scarica il contachilometri sprintando fino alla fine per andare al cross dal fondo.

Basham 5,5 – Soffre terribilmente la rapidità nello stretto di Rashford e Martial. Si arrangia come può.

Egan 6 – Evita un passivo più pesante immolandosi su Martial. Ultimo a mollare, ci prova di testa.

Robinson 5,5 – Va spesso in difficoltà, ricorrendo fallo per interrompere le ripartenze degli avversari.

Stevens 5,5 – Un paio di buone chiusure ma anche tanti spazi concessi nei quali lo United va a nozze.

Berge sv – Sfortunato, si fa male dopo una manciata di minuti. (12’Jagielka 5 – Entra a freddo e va in tilt. Non riesce a chiudere su Rashford ; 64’ Mousset 6 – Subito in partita, sfiora il pareggio con un bel tiro al volo).

Ampadu 5,5 – Cerca la profondità ma i suoi passaggi in profondità non vanno quasi mai a destinazione.

Fleck 6 – Vita dura contro due giganti come Matic e Pogba. Si rende utile sui calci da fermo.

Burke 6,5 – Si avventa sul pallone perso da Henderson, propiziando la rete del vantaggio. (74’ Brewster 6 – Buon impatto sul match, intelligente la sponda aerea per Mousset).

McGoldrick 7 – Lotta con orgoglio su ogni pallone. Sblocca il risultato con una rete da opportunista. E la riapre di testa.

MANCHESTER UNITED

Henderson 5 – Molto male sul primo gol, non esce sul secondo. Mezzo voto in più per la parata nel finale su Mousset.

Wan-Bissaka 6 – Accompagna raramente l’azione, dedicandosi soprattutto al contenimento.

Lindelof 6 – Bello il lancio in profondità per Rashford. Peccato che stacchi troppo presto la spina facendosi anticipare da McGoldrick.

Maguire 6,5 – Gran senso della posizione, il gioco aereo è il suo pane. Fa la voce grossa sui palloni alti.

Telles 6 – Da buon terzino brasiliano dietro concede qualcosa ma sostiene sempre l’azione con sovrapposizioni e cross.

Matic 6,5 – Filtro davanti alla difesa, come al solito è l’uomo che garantisce equilibrio e sostanza in un centrocampo ricco di tecnica.

Pogba 7– Danza col pallone tra i piedi. Manda in porta Martial con una giocata di prima da playstation, poi avvia il terzo gol.

Greenwod 6,5 – Talento cristallino al servizio della squadra. Mette lo zampino nel tris con un tocco morbido. (74’ Mata 6 – Rompe il ghiaccio con un tiro al volo, dimostrando coraggio).

Bruno Fernandes 6,5 – Solskjaer gli affida le chiavi del gioco e lui le custodisce con cura. Qualità sulla trequarti. (79’ Van de Beek sv)

Martial 7– Taglia a fette la difesa dello Sheffield con le sue accelerazioni. Firma il raddoppio con astuzia. (90’ McTominay sv)

Rashford 7,5 – Segna una doppietta, tanto per cambiare. Il controllo al volo in occasione del pareggio è pura poesia.