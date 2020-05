Sheffield United, Baldock: "Io sono pronto ma giochiamo quando tutto sarà sicuro"

Il difensore dello Sheffield United George Baldock ha parlato ai taccuini del Times della ripresa dei campionati: "Psicologicamente, sono pronto al 100%. Come calciatore non vedo l'ora. Mi sto dando da fare per tornare, ma capiamo che dobbiamo ascoltare il governo e la Premier League. Deve essere tutto sicuro per tutti".