Sheffield United-Tottenham, le formazioni ufficiali: Mourinho a trazione anteriore

Sfida dal sapore d'Europa, quella che vedrà in campo tra poco Sheffield United e Tottenham nel posticipo del 32° turno di Premier League. Le due squadre, distanziate da un solo punto in classifica, hanno come unico obiettivo la conquista dei tre punti, per non vedere scappare le concorrenti.

Ecco le scelte ufficiali di Wilder e Mourinho:

Sheffield United (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Berge, Norwood, Osborn, Stevens; McBurnie, McGoldrick.

Tottenham (4-4-2): Lloris; Aurier, Sanchez, Dier, Davies; Lucas, Sissoko, Lo Celso, Bergwijn; Son, Kane.