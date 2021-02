Sheffield United, Wilder: "Contro il Liverpool devi essere perfetto, e noi non lo siamo stati"

Chris Wilder, tecnico dello Sheffield United, ha analizzato alla BBC la sconfitta casalinga per 0-2 rimediata contro il Liverpool: "Abbiamo peccato di qualità e di forza. Il Liverpool ha alcuni giocatori di livello mondiale perché si tratta di una squadra che non solo ha avuto successo in Europa ma anche nel Mondo. I due gol subiti sono stati davvero deludenti. Contro una squadra così bisogna essere perfetti sia in fase di possesso che in fase di non possesso, e noi non lo siamo stati. Non abbiamo colto le possibilità avute. In poche parole, questa partita è il riassunto della nostra stagione".