Sheffield United, Wilder: "Prova straordinaria, diamo il massimo fino alla fine"

Le dichiarazioni di Wilder dopo Sheffield United-Chelsea 3-0.

Esulta lo Sheffield United e ne ha ben donde, per aver battuto per 3-0 il Chelsea tra le mura amiche. Queste le dichiarazioni rilasciate a fine gara dal tecnico delle Blades Chris Wilder: “Abbiamo messo in campo un atteggiamento favoloso, lottando su tutti i palloni e sfruttando al meglio le occasioni da gol create. Siamo un grande gruppo, lottiamo insieme e cerchiamo di raggiungere il massimo risultato possibile. Abbiamo superato un ostacolo importante e ne abbiamo un altro altrettanto insidioso tra pochi giorni. Europa? Dobbiamo vivere le ultime giornate con serenità dando il massimo, ma non dimenticandoci che lo scorso anno eravamo in Championship e che abbiamo totalizzato fino ad ora 54 punti dopo che in estate tutti ci davano già per retrocessi”.