Sheffield Utd-Manchester City 0-1, le pagelle: Ramsdale in spolvero, Walker da urlo

Sheffield United-Manchester City 0-1

Marcatori: 28' Walker

Sheffield United

Ramsdale 6,5 - Magari non è sempre stilisticamente perfetto, ma è comunque molto efficace soprattutto nelle respinte ravvicinate.

Basham 6,5 - Copre benissimo su Sterling e Cancelo, ben coadiuvato dai compagni di reparto. Fa il suo per impedire le folate avversarie.

Egans 6,5 - Stesso discorso fatto per Basham: è suo il merito se gli uomini di Guardiola non arrivano spesso davanti a Ramsdale.

Stephens 5,5 - Forse quello che concede un po' più di tutti nel trio difensivo: d'altronde, il gol di Walker arriva dalle sue parti e probabilmente sarebbe potuto uscire in copertura.

Baldock 6,5 - Spinge davvero tantissimo, coprendo anche ottimamente in fase difensiva. Ottima gara.

Berge 6 - Ottima prestazione, bravo a capovolgere il fronte un paio di volte con delle discrete transizioni.

Ampadu 5 - Impalpabile, tocca pochissimi palloni e si vede soltanto quando commette fallo.

Dal 66' Norwood 6 - Fa decisamente meglio di chi lo ha preceduto, accompagnando nelle due fasi i compagni.

Osborn 5 - Stesso discorso fatto per Ampadu: non si vede mai se non in occasioni perlopiù negative.

Dal 56' Lundstram 6 - Sua l'occasione più pericolosa per lo Sheffield: non parte titolare solo a causa di qualche frizione col club sul fronte rinnovo.

Lowe 5,5 - Primo tempo un po' più propositivo, nonostante l'apatia offensiva dei suoi. Nel secondo tempo, invece, si accendono tutti tranne lui (e gli attaccanti).

Dall'81' McGoldrick sv -

Brewster 5 - Si vede solo in una occasione, ovvero quando spara - tra l'altro in posizione irregolare - un pallonetto addosso ad Ederson.

McBurnie 5 - Si vede meno di Brewster: non trova mai la posizione giusta e paga la sterilità di manovra dei suoi.

Manchester City

Ederson 6 - Spettatore non pagante per larghi tratti della gara: nessuna occasione pericolosa dalle sue parti.

Walker 7 - Gran gol, il suo, a coronamento di una ottima prestazione generale sia offensivamente che difensivamente.

Ruben Dias 6,5 - Finalmente offre la qualità che l'investimento fatto per lui richiede: sicuro in copertura, bravo in fase di rilancio.

Laporte 6 - Ottima prestazione anche per l'ex Bilbao: forse a volte meno preciso di Dias, ma comunque bravo nella gestione dell'avversario.

Cancelo 6 - A sinistra magari perde un po' in fase di immediatezza sui cross, ma nel dialogare con Sterling è davvero eccezionale.

Bernardo Silva 6 - Da mezzala non è sempre nel vivo del gioco offensivo, ma la mediana beneficia della sua capacità di smistare il pallone.

Rodri 6,5 - Oggi stranamente più bravo in impostazione offensiva che in interdizione: va anche vicino al gol con una gran botta da fuori.

De Bruyne 5,5 - Una premessa: dovrebbe riprendere fiato, complici i mille impegni ravvicinati. Però oggi appare davvero troppo molle e svogliato.

Mahrez 6 - Sempre ottimo in fase di dribbling, a volte pecca di egoismo ma la palla non la perde mai.

Dall'85' Gundogan sv -

Torres 5 - Sbaglia tutto ciò che è sbagliabile: gioca in un ruolo non suo, senza dubbio, ma non è una giustifazione per i numerosi errori di valutazione e finalizzazione sottoporta.

Dall'81 Foden sv -



Sterling 6,5 - Funambolo vero: fa quello che vuole col pallone tra i piedi, facendo ammattire l'ottima difesa dello Sheffield. Manca, forse, solo in fase di conclusione.