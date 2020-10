Sheffield, Wilder: "In lotta fino alla fine col Liverpool, atteggiamento fantastico"

Chris Wilder, allenatore dello Sheffield United, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Premier League perso contro il Liverpool: "Abbiamo affrontato questa gara con un atteggiamento fantastico, restando in lotta fino alla fine contro una squadra fortissima. Alcuni giocatori sono veramente dispiaciuti per la sconfitta, forse l'arbitro ci avrebbe potuto dare anche un secondo calcio di rigore ma non è andata così: abbiamo giocato con tanta aggressività, ma ad una squadra come il Liverpool non si deve concedere nulla perché altrimenti si viene puniti ed è quello che è successo a noi. Non è stata affatto una partita a senso unico: loro hanno giocatori di livello mondiale che, nel momento più importante, hanno dato la zampata decisiva".