Sheffield, Wilder: "United tra i primi tre club al mondo, dormirò bene stanotte"

Chris Wilder cerca di trovare degli aspetti positivi dopo la dodicesima sconfitta nelle prime tredici giornate di Premier League. Il manager dello Sheffield United analizza così il 2-3 nel monday night col Manchester United: "Sono contento della prestazione, non lo ero domenica sera. Siamo stati competitivi ma non è abbastanza. Il Manchester United è un'icona del calcio mondiale, uno dei primi tre club al mondo. C'è un enorme divario tra noi e loro. Siamo un po' delusi per il risultato ma i miei ci hanno provato. Volevo che la squadra fosse aggressiva e provasse a giocare. Penso che che lo abbiamo fatto. Volevo vedere una prestazione come quella della passata stagione e l'ho vista. Dormirò bene stanotte".