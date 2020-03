Shevchenko sulla decisione di rinviare l'Europeo al 2021: "Giusto, il calcio è una festa"

vedi letture

In merito alla decisione dell'UEFA di rinviare l'Europeo al 2021, Andriy Shevchenko, ct dell'Ucraina, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Mi pare una decisione corretta. Il calcio è una festa per le persone, ma se le persone non ci sono, o hanno paura, che festa è? La Uefa ha scelto la soluzione migliore per tutelare la salute dei giocatori e dei tifosi, e lo spettacolo. Il calcio esiste in quanto sport che attira persone, si fa fatica a viverlo a distanza".