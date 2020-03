Si ferma anche il calcio australiano: "Impossibile proseguire il torneo in questo momento"

Nella notte anche il calcio australiano è stato costretto a fermarsi a causa dell'aumento dei contagi in giro per il mondo dovuto al Covid-19. La A-League lo ha comunicato tramite il sito ufficiale e tutti i canali social, aggiungendo che "L'aumento dei casi positivi rende impossibiile il proseguimento del torneo" e anche che la possibile ripresa verrà presa in considerazione il prossimo 22 aprile.

Football Federation Australia has announced a postponement of the final rounds of the Hyundai A-League 2019/20 Season, effective immediately.

