"Siamo in quarantena, non in vacanza". Inizia così il telelavoro del Real Madrid

"Siamo in quarantena, non in vacanza". Questa la sintesi di un discorso fatto all'intera squadra del Real Madrid, che da ieri, dopo che un giocatore di basket del Real è stato trovato positivo al COVID-19, è stata messa in quarantena e si sta allenando regolarmente a casa. I giocatori dei Blancos riceveranno quotidianamente una chiamata dallo staff medico per monitorare l'insorgenza di qualsiasi sintomo. L'attività fisica adesso è svolta con un dispositivo attaccato ad un giubbotto che registra un gran numero di parametri e li invia in tempo reale ad un computer centrale. A tutto questo si aggiungono i suggerimenti nutrizionali, visto che lavorare in casa non ha gli stessi effetti sul corpo rispetto a lavorare sul campo. Lo riporta AS.