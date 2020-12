Simeone avvisa l'Atletico: "Col Salisburgo è uno spareggio. Non pensiamo al Real"

vedi letture

Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, vero e proprio spareggio per l'accesso agli ottavi di Champions League: "È una squadra coraggiosa con un buon allenatore. Noi vogliamo lottare, per arrivare più avanti possibile e migliorare quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione"

La partita: "È come uno spareggio. Attaccheranno perché hanno dei bravissimi calciatori e un ottimo allenatore. Giocheranno come fanno sempre. La sfida dell'andata è stata intensa. Giocano un buon calcio, fanno cambi di gioco, Sono pericolosi".

L'Atletico è in un buon momento: "Dopo il lockdown la squadra è cresciuta. Abbiamo fatto un buon finale di stagione e questo inizio lo è stato altrettanto. In Champions League abbiamo meritato di vincere una partita in più di quella che abbiamo vinto".

La testa non può andare al Real Madrid: "Non penso alle cose lontane in questo momento. Siamo preoccupati, sia noi che il Real Madrid, per il rivale che affronteremo domani".

Le condizioni di Diego Costa: "È meglio se ve lo spiega il medico. Si sta allenando ed è un buon segno. Lo staff medico chiarirà la sua situazione. Noi saremo qui ad aspettarlo".