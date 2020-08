Simeone intoccabile. Per Cerezo questo Atletico Madrid non è a fine ciclo: "Avanti con lui"

Diego Pablo Simeone alla guida dell'Atletico Madrid anche il prossimo anno. Enrique Cerezo, numero uno dei colchoneros, all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Lipsia ha confermato l'attuale allenatore: "Simeone non si discute e chi lo critica per le sue scelte può sempre comprarsi una squadra e fare la formazione... La verità è che la nostra è stata una stagione positiva, siamo arrivati ai quarti di Champions e tra le prime tre in Liga. Non è poco", ha detto Cerezo.