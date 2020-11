Simeone lancia Kondogbia contro la sua ex squadra: "Grandi chance che affronti il Valencia"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Valencia, mister Diego Simeone ha parlato così del grande ex Geoffrey Kondogbia e dell'ottimo momento dei suoi colchoneros, secondi in classifica a -3 dalla capolista Real Sociedad: "Kondogbia ha grandi chance di giocare domani contro la sua ex squadra. È cresciuto tantissimo in allenamento e abbiamo bisogno proprio che mantenga un'intensità alta. Era stato fermo per un certo periodo prima di arrivare qui, ma stiamo piano piano trovando il calciatore che abbiamo voluto prendere sul mercato".

Vi sentite obbligati a concorrere per la vittoria de LaLiga?

"Io penso solamente alla prossima partita e alle cose che abbiamo dinanzi a noi. Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, è proprio questa la via da seguire: ragionare di domenica in domenica, a partire da una gara storicamente dura come quella che ci attende domani sul campo del Valencia".