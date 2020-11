Simeone non cade in trappola: "Cosa succede a Griezmann? Chiedetelo a Koeman"

In vista della delicatissima sfida contro il Barcellona, Diego Simeone ha affrontato in conferenza stampa anche l'inevitabile domanda sul momento vissuto dal grande ex, Antoine Griezmann. Il tecnico argentino ha usato tutta la sua diplomazia per evitare di rispondere: "Voglio molto bene a Griezmann ma non sarebbe opportuno che rilasci commenti sul suo momento in un'altra squadra. Sono domande che dovreste fare all'allenatore del Barcellona, saprà sicuramente meglio di me cosa succede e cosa fare per migliorare le cose".