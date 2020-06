Simeone rischia di perdere Thomas Partey: clausola da 50 milioni valida in estate

Thomas Partey è uno dei perni del centrocampo dell'Atletico Madrid di Diego Simeone ma potrebbe lasciare i Colchoneros in estate. Il padre del giocatore, spiega il Mirror, ha spiegato che potrebbe andar via da Madrid se un club dovesse raggiungere i circa 50 milioni di euro della clausola rescissoria. In fila c'è l'Arsenal e non solo.