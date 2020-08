Sirene inglesi per Mauricio Isla. C'è il Leeds sulle tracce dell'ex Juventus

vedi letture

Sirene inglesi per Mauricio Isla, esterno cileno svincolato dopo l'esperienza al Fenerbahçe. Come riportato da Marca infatti, l'esterno ex Juventus e Udinese fra le altre, piace molto al Leeds di Marcelo Bielsa, tecnico che lo ha allenato in Nazionale. Sul giocatore ci sono anche Real Betis e Valencia.