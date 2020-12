Siviglia, Aleix Vidal: "E' stato un periodo difficile ma adesso sto bene e sono felice"

Il centrocampista del Siviglia Aleix Vidal ha raccontato al Mundo Deportivo il suo periodo difficile e il suo ritorno alla serenità: "Quando hai un periodo negativo personale, alla fine le cose finiscono per andare bene. Sto iniziando un momento personale e professionale e la verità è molto felice. Quando hai problemi personali, e quindi non sei concentrato a dovere, gran parte delle tue prestazioni sportive ne risentono. Non stavo bene, stavo attraversando una parte della mia vita che non andava bene e si rifletteva nei risultati sportivi. Non giocavo bene, poi quando ho giocato mi sono infortunato perché non stavo conducendo la vita che avrei dovuto. L'anno scorso sono tornato a giocare, a riprendere fiducia e ad oggi non posso essere più felice".