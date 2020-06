Siviglia, Banega non lascerà il 30 giugno. Il centrocampista vuole esserci con la Roma

Éver Banega ci sarà contro la Roma nella gara degli ottavi di Europa League che si disputerà ad agosto. L'ex centrocampista dell'Inter ha deciso che finirà la stagione al Siviglia e non volerà in Arabia Saudita fino a quando gli uomini di Lopetegui non giocheranno l'ultima partita ufficiale. L'argentino ha il contratto in scadenza il 30 giugno e ha già preso un impegno triennale con l'Al Shabab. Lo riporta As.