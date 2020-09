Siviglia, Banega non riesce a trattenere l'emozione: in lacrime nella conferenza di addio

Ever Banega saluta il Siviglia, in lacrime. In forza al club andaluso dal 2014 al 2016 e poi di nuovo a partire dal 2017, il centrocampista argentino ha tenuto oggi una conferenza stampa di addio, in vista del suo trasferimento all'Al-Shabab. Senza riuscire a trattenere l'emozione: al termine dell'incontro, infatti, l'ex Inter, che di recente ha definito il Siviglia "il club della mia vita", è scoppiato in lacrime.