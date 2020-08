Siviglia, Bono: "C'è grande fiducia e voglia di battere il Manchester United"

vedi letture

Alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Manchester United, il portiere del SivigliaYassin Bono in conferenza stampa ha detto: "Ho la stesse emozioni di ogni vigilia, cioè fiducia, responsabilità e voglia di giocare. La cosa più importante in questo momento è la semifinale, non giocare o meno. E' importante ciò che si trasmette al gruppo. Sappiamo che il Manchester United ha giocatori di grande talento e questo permette loro di creare più rigori. Come in tutte le partite, abbiamo studiato i rigoristi, compreso Bruno Fernandes. Gudeli a disposizione dopo la positività al COVID? Un rientro importante per tutto il gruppo".