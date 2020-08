Siviglia, Bounou: "Noi forti e compatti nei momenti più complicati"

Yassine Bounou, principale protagonista della serata con una serie di grandi parate nel confronto vinto 2-1 contro il Manchester United, ha parlato in conferenza stampa al termine della semifinale che ha premiato il "suo" Siviglia, che venerdì si giocherà il titolo di Europa League contro la vincente di Inter-Shakhtar Donetsk: "Ovviamente sono molto contento perché abbiamo battuto un grande club come il Manchester United, ma adesso dobbiamo subito concentrarci sulla finale. Abbiamo giocato con intelligenza, siamo stati forti e compatti nei momenti più complicati riuscendo a sfruttare nel migliore dei modi le loro indecisioni in alcuni istanti della gara. La squadra è molto motivata, ora ci giocheremo tutto in una bellissima finale".