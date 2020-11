Siviglia, Carlos Fernandez positivo al COVID-19. Aveva sintomi da lunedì sera

Carlos Fernández è risultato positivo al test PCR e dovrà restare in isolamento per le prossime due settimane. L'attaccante del Siviglia, riporta Marca, aveva cominciato ad avvertire sintomi lunedì sera e il test effettuato martedì ha dato un esito che costringerà l'intera rosa a superare nuovi controlli. Per questo motivo, Julen Lopetegui ha cancellato l'allenamento delle 19, nella speranza che non ci siano nuovi contagiati .