Siviglia, de Jong: "Affrontata l'Europa League come una famiglia. E abbiamo vinto"

Luuk de Jong, migliore in campo della finale di Europa League, commenta così il 3-2 rifilato all'Inter: "E' incredibile. E' stata una partita dura come tutto il torneo, che abbiamo affrontato come una famiglia, lavorando luno per l'altro. Con l'Inter abbiamo iniziato bene, anche se abbiamo subito gol su rigore. Poi ho segnato due gol di testa, è una sensazione incredibile. Fortunatamente alla fine abbiamo vinto".