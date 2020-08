Siviglia, Diego Carlos: "E' stato un anno sensazione, ma possiamo fare anche di più"

vedi letture

Non è stato tra i migliori ieri, ma alla fine è risultato decisivo. Diego Carlos si gode la vittoria dell'Europa League dopo il 3-2 imposto all'Inter e ne parla così a UEFA.com: "È stata una stagione importante per me, dato che ci siamo qualificati alla Champions League e abbiamo vinto anche la sesta Europa League. È stato un anno sensazionale, ora ci impegneremo per ottenere qualcosa di più".