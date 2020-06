Siviglia, Diego Carlos: "Ottenuto un punto in trasferta, ora pensiamo alla prossima partita"

Il difensore del Siviglia Diego Carlos ha commentato il pareggio in casa del Levante: "Sono felice perché comunque abbiamo ottenuto un punto in trasferta. Abbiamo preso gol alla fine ma in due partite abbiamo raccolto quattro punti. Il gol è arrivato in un momento inaspettato, ma dobbiamo dare valore al lavoro di tutta la squadra. Pensiamo partita per partita e ora è il momento di pensare alla prossima".