Siviglia, Gudelj torna a disposizione dopo aver contratto il COVID: "Pronto ad aiutare"

vedi letture

Dopo aver saltato le ultime due gare di Europa League, Nemanja Gudelj è tornato a disposizione del Siviglia e sarà disponibile per la semifinale contro il Manchester United. Il centrocampista serbo infatti aveva contratto il COVID-19 ma ora è negativo e sta bene: "Mi sento molto bene. Sono stato tutto il tempo a casa. È stato difficile stare a casa per due settimane, sapendo che stai bene e puoi aiutare la squadra, ma con il virus non puoi uscire. È stato difficile ma stavo bene e mi sono allenato a casa. Sapevo che sarei potuto risultare negativo in qualsiasi momento e dovevo essere pronto ad aiutare la squadra".