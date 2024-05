Ufficiale Siviglia, il presidente Del Nido Carrasco annuncia: "Sanchez Flores lascia a fine stagione"

Quique Sánchez Flores non resterà alla guida del Siviglia. Lo ha annunciato oggi il presidente del club andaluso, José María del Nido Carrasco, in una conferenza stampa convocata oggi per fare il punto in vista del finale di stagione. "Ieri, verso le 22, ci siamo parlati e abbiamo concordato che oggi avrei annunciato in conferenza stampa che sarebbe stato l'allenatore del Siviglia solo fino al 30 giugno. Quique ve lo dirà personalmente; ringraziatelo, ha dedicato tante ore di lavoro e ha raggiunto un obiettivo molto importante. Ditegli che Siviglia sarà sempre la sua casa e la sua città".

Il presidente ha parlato anche della situazione dei rinnovi di Sergio Ramos e Jesus Navas: "Ho già offerto a Ramos un contratto a vita, come ho fatto con Jesús ai suoi tempi. La mia idea con Sergio è esattamente la stessa: sono giocatori chiave, inizieremo le conversazioni per fare tutto il possibile affinché Sergio rimanga al Siviglia".

Del Nido Carrasco ha poi annunciato di voler convincere Navas a rinnovare: "Che mi gettino in pasto ai leoni o meno, per me non ha importanza. Resterò positivo e continuo a credere che Jesús possa ancora firmare con il Siviglia. Le sue dichiarazioni che mi hanno reso in parte triste: amo Jesús, non c'è bisogno che dica quanto vorrei che rimanesse al Siviglia per il resto dei suoi giorni. Mi aggrapperò agli specchi fino al giorno in cui dirà definitivamente che se ne andrà. Sarà un giorno molto triste, perché vorrei che fosse uno dei pilastri del nostro progetto sportivo".