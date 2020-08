Siviglia, Jesus Navas potrebbe battere un nuovo record con i nervionenses

Nuovo record in vista per Jesus Navas: il capitano del Siviglia potrebbe diventare il giocatore con più titoli con la maglia degli andalusi. Già recordman di presenze in tutte le competizioni dei nervionenses, oltre che di competizioni UEFA, in caso di vittoria dell'Europa League salirebbe a 7 titoli vinti.