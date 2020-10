Siviglia, Koundé: "Vittoria che ci da fiducia. Per il primo posto ci siamo anche noi"

vedi letture

Grande prestazione per Jules Koundé, difensore centrale del Siviglia al rientro dopo essere guarito dal Coronavirus, nella vittoria degli andalusi sul Rennes. Questa la sua analisi sul match, riportata da as.com:"Vittoria importantissima che ci da fiducia dopo una serie di risultati non all'altezza. Abbiamo tenuto un ritmo altissimo per tutta la partita, esclusi i primi 15' della ripresa in cui siamo andati un po' in affanno. Potevamo fare più gol, ma è bello

vedere che la squadra crea così tante occasioni per fare male all'avversario" Il difensore ha poi rassicurato sulle sue condizioni fisiche: "Mi sono sentito bene, a mio agio nonostante i ritmi elevati. Per me è un sogno giocare in Champions League, per il primo posto del girone dovranno fare i conti con noi".