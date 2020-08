Siviglia, Lopetegui: "Bravi a sfruttare le occasioni, gruppo meraviglioso"

Il Siviglia torna in finale di Europa League grazie al successo per 2-1 contro il Manchester United. Il tecnico degli spagnoli, Julen Lopetegui, si è così espresso ai termini del match: "Siamo stati molto bravi a sfruttare le nostre occasioni e a difenderci nel modo giusto quando ci hanno attaccati. Nel secondo tempo hanno giocato meglio di noi ma noi abbiamo resistito ai loro attacchi. E' stata una partita complicata, la vittoria è da dedicare a tutti noi e ai nostri tifosi: il gruppo è meraviglioso, è difficile trovarne uno con mentalità simile. Ora aspettiamo di capire chi troveremo in finale: sicuramente sarà ancora più difficile rispetto a stasera".

Lei è stato bravo ad insegnare alla squadra a soffrire, avete vinto in sofferenza

"Sì, lo United ha giocato bene: è una squadra molto brava nelle ripartenze, noi abbiamo controllato meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa. Per certi versi è stata una gara equilibrata, siamo stati fortunati a segnare il secondo gol: quando ci è mancata freschezza, loro hanno leggermente dominato ma noi siamo stati lucidi a resistere. Sappiamo quanto abbiamo sofferto per arrivare fino a qui, la squadra ha la capacità di non abbattersi nei momenti peggiori: l'abbiamo preparata per vincerla e ci siamo riusciti"

Un pensiero sulla finale? Come arriverete al prossimo match?

"Dobbiamo recuperare le energie perché tanti calciatori hanno giocato in condizioni fisiche non perfette".