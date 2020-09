Siviglia, Lopetegui esalta il Bayern Monaco: "È la miglior squadra del mondo in questo momento"

Il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui è intervenuto prima del match contro il Bayern Monaco valevole per Supercoppa Europea. Ecco le parole del tecnico degli andalusi: "Affrontiamo la squadra migliore del mondo in questo momento, ma non vogliamo tirarci indietro. Li rispettiamo, ma siamo ambiziosi in e vogliamo vincere", ha dichiarato il tecnico.