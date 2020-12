Siviglia, Lopetegui: "Il raddoppio del Chelsea ci ha tagliato le gambe"

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa al termine della vera e propria disfatta degli andalusi nella sfida di Champions League contro il Chelsea (0-4 con poker di Giroud): "Il risultato è pesante, forse eccessivo per quanto visto in campo. Siamo partiti male nel secondo tempo e loro ci hanno subito punito con il secondo gol, poi hanno segnato ancora: il Chelsea è una squadra che sa sfruttare al meglio i problemi degli avversari e questa sera si è visto questo loro pregio. Siamo rimasti in partita per oltre cinquanta minuti, ma il raddoppio ci ha tagliato le gambe. Ora dobbiamo pensare alla partita contro il Real Madrid, si gioca ogni tre giorni dunque non c'è tempo per soffermarsi sulle sconfitte o sulle vittorie ma bisogna immediatamente guardare avanti".

In chiusura, il tecnico ha speso due parole anche su Vaclik, portiere costretto al forfait per un problema fisico a pochi minuti dal calcio d'inizio e sostituito dall'esordiente Alfonso Pastor: "Dobbiamo lottare non solo contro gli avversari ma anche con gli infortuni, purtroppo questa è la realtà. Vaclik soffriva già da tempo di un piccolo problema fisico, oggi ce l'ha fatto presente all'ultimo e dunque la scelta di schierare Alfonso Pastor è stata improvvisa: nonostante sia stata la sua prima partita con noi, non ha giocato male e non ha alcuna colpa per la pesante sconfitta".