Siviglia, Lopetegui: "Il rigore? Non ho rivisto l'azione, ma abbiamo meritato i tre punti"

"Sembra che non sia successo niente, ma sono cambiate tantissime cose in tre mesi". L'allenatore del Siviglia Julen Lopetegui non nasconde l'entusiasmo per la vittoria nel derby contro il Betis. "Abbiamo fatto uno sforzo grandissimo - ha raccontato ai microfoni di Marca - per prepararci, per adattarci ad una realtà diversa. Non c'è stato il calore del pubblico, ma sono arrivati i tre punti. Abbiamo meritato la vittoria".

L'allenatore degli andalusi ha parlato anche dell'episodio del rigore e delle cinque sostituzioni: "Se non ci fossero stati i cinque cambi avremmo finito in nove uomini. In Germania si gioca una volta a settimana, qui ogni 3 o 4 giorni. Il rigore? Non ho rivisto l'azione, ma abbiamo meritato i tre punti", ha concluso Lopetegui.