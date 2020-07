Siviglia, Lopetegui: "Soddisfatti della qualificazione in Champions. Ora testa alla Roma"

Conclusa la Liga Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, fa il punto della situazione in casa degli andalusi in vista dell'Europa League e della sfida contro la Roma: "Alla fine siamo stati premiati arrivando terzi seppur a pari punti con l'Atletico Madrid. Che secondo me ha la rosa migliore di tutti. Abbiamo centrato la qualificazione in Champions. Un obiettivo importante per la società e per noi. Possiamo ritenerci soddisfatti e contenti. Ora abbiamo cinque o sei giorni per ricaricare le batterie e poi penseremo alla sfida di Europa League contro la Roma. Questa è una stagione atipica, lunga, complessa. Dove la competizione ti porta al limite. Ma sono orgoglioso di come si sono comportati i ragazzi".