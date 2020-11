Siviglia, Lopetegui: "Vittoria meritata, secondo tempo di grande carattere"

Vittoria in rimonta per il Siviglia che in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo ribalta la partita con il Krasnodar restando in vetta al girone E, insieme al Chelsea. Il tecnico Julen Lopetegui analizza il 3-2 sui russi: "Siamo contenti dei tre punti. La vittoria è stata meritata, ma complicata visto che ci è capitato di tutto nella prima mezz'ora e l'espulsione di Jesus Navas ha complicato ulteriormente le cose. Però nella ripresa la squadra ha avuto una grande reazione mostrando carattere. Siamo riusciti a ribaltarla raggiungendo il nostro obiettivo. Ora dobbiamo pensare già alla partita di sabato, che per noi è molto importante".