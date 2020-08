Siviglia, Monchi: "Banega via? Pensiamo alla coppa, la sua testa ora è qui"

Monchi, Direttore Sportivo del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della semifinale di Europa League contro il Manchester United di Ever Banega e il suo possibile addio:"Pensiamo alla coppa poi vediamo. Adesso la testa è qui, dobbiamo battere lo United per arrivare in finale: non è il momento giusto per parlare di questo".