Siviglia, Monchi: "C'è forte mentalità, allenatore lavora benissimo"

vedi letture

Monchi, Direttore Sportivo del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della semifinale di Europa League contro il Manchester United.

Nove giocatori portati in estate al Siviglia. Insieme avete vinto 9 trofei, di cui 3 Europa League di fila. Quanto sente suo il progetto?

"Il merito del Siviglia non è di Monchi ma di tutti. C'è una forte mentalità, l'allenatore lavora benissimo dentro e fuori dal campo: per arrivare qui, dopo quattordici mesi, non serve solo conoscere il calcio ma capire anche le persone"

C'è davvero un rapporto speciale tra il Siviglia e questa Coppa...

"Noi siamo cresciuti insieme a questa Coppa: la adoriamo tantissimo perché ci ha regalato molti successi"

Koundé può fare quello che ha fatto Lenglet, dunque giocare a Barcellona per le qualità che ha. E' un difensore perfetto per il calcio moderno. Che problema c'è a cederlo, quando se ne può trovare un altro dalla Francia?

"E' un ragazzo che sta crescendo tanto, ha avuto bisogno di tempo per capire il calcio spagnolo ma ora ha avuto una crescita importante. Può diventare ancora più forte. Vogliamo costruire una squadra piano piano, i giocatori forti dovrebbero restare"

Capitolo Reguillon: ci sono speranze di tenerlo?

"Sarà un nostro giocatore fino a fine stagione poi tornerà al Real Madrid, ha fatto un campionato incredibile"

Tra i forti non va inserito Banega perché è fortissimo: andrà via sicuramente?

"Pensiamo al campionato poi vediamo. Adesso la testa è qui, dobbiamo battere lo United per arrivare in finale: non è il momento giusto per parlare di questo"

Cosa c'è alla base della crescita di Ocampos? Ha capacità e killer-instinct per fare tanti gol e sentirsi decisivo

"Qui ha trovato il modulo perfetto e un allenatore che lo conosce benissimo. Porta fisicità e aiuto alla squadra, siamo contentissimi del suo lavoro e delle sue prestazioni perché fa tanto altro oltre ai gol".