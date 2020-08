Siviglia, Monchi dovrà tornare sui suoi passi: Rakitic obiettivo più che possibile

vedi letture

Ivan Rakitic adesso può davvero tornare al Siviglia. Il centrocampista croato rientra nella lista degli esclusi di Koeman e, come riportato da AS, può intavolare una trattativa con il suo primo club spagnolo. Il ds Monchi, in una recente intervista, aveva evidenziato le difficoltà per arrivare al calciatore, ma visti gli ultimi sviluppi l'ex Roma dovrà tornare sui suoi passi: il ritorno di Rakitic adesso non è più impossibile.