Siviglia, Monchi: "Reguilon? Lo seguono club con i quali non possiamo competere"

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ha fatto il punto sul mercato degli andalusi, tirandosi quasi fuori dalla corsa a Reguilon: "Come ho già detto, ci piacerebbe riaverlo con noi ma è complicato perché lo seguono altri club economicamente potenti contro i quali non possiamo competere". Sugli altri terzini sinistri accostati al Siviglia: "A oggi non abbiamo fatto nessuna offerta per Alonso, di Acuna abbiamo detto che è tra i profili che abbiamo esaminato ma non abbiamo formulato offerte, né contattato l'agente né lo Sporting".