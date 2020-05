Siviglia, Monchi smentisce la trattativa Rakitic: "Non c'è assolutamente nulla"

Il direttore generale del Siviglia, Monchi, ha parlato della trattativa Rakitic a muchodeporte.com: "A oggi, tra Rakitic e il Siviglia non c'è assolutamente nulla. Ha un passato sevillista e ha molti amici qui. Però non c'è nient'altro". Negli ultimi mesi il nome del croato è stato accostato sempre con più insistenza al Siviglia. In scadenza di contratto nel 2021 col Barcellona, il club non sembra puntare più sul centrocampista che, nonostante le richieste da parte anche di club italiani, vorrebbe chiudere la sua carriera al Siviglia, dove ha giocato per tre anni e vinto l'Europa League da capitano nel 2014.