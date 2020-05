Siviglia, Monchi smentisce Ocampos al Real Madrid: "Non stiamo trattando con nessuno"

Il direttore generale del Siviglia, Monchi, ha parlato di Lucas Ocampos. L'argentino sta facendo molto bene in Andalusia, tanto che il suo nome è stato accostato al Real Madrid. Ai microfoni di muchodeporte.com l'ex dirigente della Roma dichiara: "Ocampos è un gran giocatore e se sta richiamando l'attenzione sarà soprattutto in Spagna, dove lo si è visto ogni settimana. Però posso assicurare che il Siviglia non sta trattando con nessuno. Poi, se domani mi arriva una chiamata non lo posso sapere".