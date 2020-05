Siviglia, Ocampos: "Sogno di tornare a giocare nel River. Sarebbe bellissimo"

vedi letture

In attesa di capire quanto potrà finalmente tornare in campo con la maglia del Siviglia, Lucas Ocampos, attaccante argentino con una brevissima parentesi al Milan, ha raccontato al quotidiano Olé il suo desiderio di tornare, un giorno, nel River Plate, il club che lo ha lanciato nel calcio internazionale: “Ho sempre l’illusione di tornare e finire la carriera proprio dove è iniziata. In una squadra come il River non ti è permesso di ‘passare il tempo’. Devi stare bene perché il club, i tifosi e la maglia che indossi te lo chiedono. Mi piacerebbe tornare e poterlo fare”.