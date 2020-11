Siviglia-Osasuna, le formazioni ufficiali: Lopetegui punta su El Nesyri per tornare alla vittoria

Alle 18.30 scenderà in campo il Siviglia che ospiterà l'Osasuna e punta a ritrovare la vittoria in campionato dopo un pareggio e tre sconfitte. Per farlo Lopetegui ha deciso di puntare su Ocampos, El Nesyri e Carlos Fernandez in attacco, mentre l'Osasuna schiera Jony, Gallego e Budimir.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Óliver; Ocampos, En-Nesyri, Carlos Fernandez.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Roncaglia, David García, Unai García, Amada, Rubén García, Torró, Moncayola; Jony, Gallego, Budimir.