Siviglia, potrebbe essere sempre in Liga il futuro di Koundè: il francese piace al Real Madrid

Ottime prestazioni con la maglia del Siviglia per Jules Koundè. Il difensore, che domani affronterà la Roma in Europa League, ha riscosso diversi interessi sempre in Spagna. Il francese infatti sembra essere entrato nel mirino del Real Madrid che lo vorrebbe con la maglia bianca per il prossimo campionato.