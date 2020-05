Siviglia, quattro giocatori violano la quarantena. Banega si scusa: "Non accadrà più"

In tempo di Coronavirus continuano a far discutere i comportamenti di alcuni calciatori che non rispettano le norme del distanziamento social. Stavolta a finire nell’occhio del ciclone sono stati alcuni giocatori del Siviglia che si sono riuniti a pranzo assieme alle loro compagne e alcuni amici per un totale di 12 persone. In Spagna, infatti, è ancora in corso la Fase 1, dunque non è possibile vedersi con amici e fare ritrovi per un numero superiore alle dieci persone. I giocatori coinvolti sono Ocampos, Vazquez, De Jong e Banega. proprio quest’ultimo si è scusato sui social: “Chiediamo scusa al nostro club, ai nostri tifosi e alla società in generale. Non si ripeterà più. Ora vogliamo solo tornare a giocare il prima possibile”.