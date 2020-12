Siviglia-Real Madrid 0-1, le pagelle: Vinicius ci mette lo zampino, Suso sfiora l'eurogol

Siviglia-Real Madrid 0-1

Marcatori: Bono (S, autorete)

SIVIGLIA

Bono 5: parte malissimo, rischiando di commettere un errore marchiano in disimpegno e ripetendosi con un’uscita alta completamente sbagliata. Rimedia disinnescando Benzema, che stava già esultando. Poi si fa ingannare da un tocco sfiorato di Vinicius e si butta il pallone nella propria porta.

Jesus Navas 5,5: si perde colpevolmente Vinicius sul gol del vantaggio madridista, macchiando un’ottima partita fino a quel momento.

Koundè 6: il centrale ex Bordeaux controlla bene Benzema, che non riesce quasi mai a rendersi pericoloso, se non quando libera Mendy per lo 0-1.

Diego Carlos 6,5: salva sulla linea di testa su Benzema dopo un erroraccio di Bono, poi è perfetto in qualsiasi chiusura quando il pallone gravita dalle sue parti. (dall’80° Idrissi sv)

Aleix Vidal 6: soffre le accelerazioni di Rodrygo, sbaglia qualche disimpegno. In fase offensiva non si vede mai.

Jordan 6: gestisce il pallone insieme ai compagni di reparto, non sbagliando praticamente mai la scelta in entrambe le fasi. (dal 64° Gudelj 6: l’ingresso è positivo, senza strafare, ma gestendo bene i palloni durante il forcing finale dei suoi).

Fernando 6,5: centrocampista di lotta e di governo, non disdegna recuperi fino all’interno della propria area di rigore.

Rakitic 5,5: non gioca la sua miglior partita, alternando buone cose a palloni persi malamente. (dal 64° Suso 6,5: che ritorno per l’ex Milan, assente da oltre un mese. Il suo biglietto da visita è una giocata delle sue: dribbling nello stretto su Kross e Nacho e sinistro a giro fuori di un niente sopra l’incrocio).

Munir 5: Lucas Vazquez lo annulla, ma anche lui ha grosse responsabilità sulla pessima partita disputata. Esce infortunato per un problema al flessore. (Oliver Torres 6 dai suoi piedi partono un paio di cross pericolosi nel finale).

de Jong 5: passivo, sempre anticipato dai centrali del Real Madrid. L’unica giocata degna di nota è una rovesciata che però finisce troppo centrale senza che Courtois debba impegnarsi per bloccarla. (dal 64° En-Nesyri 5,5: entra per cercare di creare scompiglio in area, ma di testa non la prende mai).

Ocampos 6: disputa una partita di grande sacrificio in entrambe le fasi, pur non essendo al meglio della condizione fisica. Per poco non trova il gran gol con una rovesciata negli ultimi minuti.

REAL MADRID

Courtois 6: la parata sulla rovesciata centrale di Ocampos nel finale è ordinaria amministrazione per lui.

Vázquez 6,5: non permette mai ad Aleix Vidal di spingere e quando si fa vedere nella metà campo avversaria ricorda a tutti quale sia il suo vero ruolo.

Varane 6,5: partita solida per il centrale francese, che riscatta le difficoltà mostrate contro lo Shakhtar nel turno di Champions League.

Nacho Fernandez 6,5 rischia grosso per un fallo di mano alla mezz’ora, poi controlla bene de Jong non permettendogli mai di girarsi verso la porta.

Mendy 6 Juan Jesus lo salta spesso e volentieri, da quel lato il Siviglia sfonda. La sufficienza è meritata esclusivamente per l’assist a Vinicius che causa l’autorete di Bono.

Modric 6,5: non ha più il dinamismo di un tempo, ma disegna calcio e con il senso della posizione difficilmente si fa superare. Nella ripresa cala, come normale che sia.

Casemiro 5,5 impreciso e molto nervoso, perde il duello ravvicinato con Fernando e viene graziato dal giallo che gli sarebbe costato il derby con l’Atleti.

Kroos 5,5: va vicino al super gol con un tiro a giro in bello stile. E’ approssimativo nei passaggi e nei cambi di gioco, spesso commettendo errori non da lui.

Rodrygo 6,5: una costante spina nel fianco della retroguardia sevillista. (dal 66° Asensio 5: entra male in partita, quasi come fosse svogliato per la mancata titolarità).

Benzema 6,5: si vede che non è nel periodo di forma migliore, ma con due giocate mostra tutta la propria classe. Nel primo tempo girando in porta una conclusione su cui Bono compie un grande intervento, nella ripresa aprendo di prima con il sinistro per Mendy nell’azione dello 0-1.

Vinicius Junior 6,5: alterna grandi giocate, come il velo che libera al tiro Benzema, ma spesso è troppo innamorato della sfera e perde palloni che rischiano di diventare sanguinosi. E’ decisivo nel causare l’autorete di Bono, sfiorando il pallone in allungo.