Siviglia, Reguilon apre alla permanenza: "Finora non posso lamentarmi di nulla"

vedi letture

Attualmente in prestito al Siviglia dal Real Madrid, il giovane laterale mancino Sergio Reguilon non esclude di restare in Andalusia anche oltre il 30 giugno: "Finora non posso lamentarmi di niente a Siviglia, né della città né del club né dei compagni di squadra. Mi sento molto apprezzato e benvoluto. Chissà che cosa potrà succedere in futuro...", le sue dichiarazioni a MuchoDeporte.