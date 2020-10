Siviglia-Rennes 1-0, le pagelle: Gomis evita l'imbarcata. Jordan un martello, de Jong cecchino

vedi letture

SIVIGLIA-RENNES 1-0

Marcatori: 56' L.de Jong

SIVIGLIA

Bounou 6 - Praticamente mai sollecitato da conclusioni degli avversari. Spesso è lui ad avviare l'azione dalle retrovie.

Jesús Navas 6,5 - Costringe Terrier ad agire sulla linea dei difensori, spinta costante sulla fascia di appartenenza. Sempre pericolosi i suoi cross tagliati in area di rigore.

Diego Carlos 6,5 - Grande senso della posizione, sempre in anticipo sugli avversari. Pericoloso sui calci piazzati.

Koundé 7 - Assente nelle ultime due partite dei francesi in cui sono arrivati un pareggio e una sconfitta. Leader assoluto del reparto, ostacolo insormontabile per gli avversari.

Acuña 6,5 - Qualche affanno di troppo nella prima frazione nel contenere Doku. Prende le misure nella ripresa cancellandolo letteralmente dal campo. Perfetto l'assist a de Jong nell'occasione del gol del vantaggio.

Jordán 7 - Gioca praticamente a ridosso dei tre attaccanti dimostrandosi ottimo interprete nella manovra oltre che a grande interditore in mezzo al campo. Colpisce la seconda traversa della serata per gli spagnoli con una conclusione potentissima dal limite. (Dall' 89' Gudelj s.v.).

Fernando 6 - Gestisce in maniera scolastica i palloni che transitano dalle sue parti, partita di sostanza da schermo davanti la difesa.

Óliver Torres 5,5 - Tanto movimento, grinta da vendere ma pecca colpevolmente negli ultimi 25 metri. Quasi mai riesce nel suggerimento decisivo per gli attaccanti. Prezioso però in fase di copertura. (Dal 77' Rakitic s.v.).

Ocampos 6,5 - Gomis sembra insuperabile ma anche lui ci mette del suo, dimostrandosi poco freddo in più di un'occasione. Costante spina nel fianco della difesa transalpina.

L. de Jong 7,5 - Partita di straordinaria applicazione tattica del lungo olandese. Tante le disce a centrocampo per aprire spazi agli inserimenti dei centrocapisti, sentenzia i francesi con il piattone volante su cui nemmeno un Gomis in versione superman può opporsi. (Dall' 85' En-Nesyri s.v.).

Munir 6,5 - Nei primi 10' di gioco calcia tre volte in porta, la traversa della porta di Gomis sta ancora tremando. I compagni lo cercano in continuazione, lui risponde con una grande prestazione a cui manca solo il gol, anche per alcuni errori di mira. (Dall' 85' Vázquez s.v.).

RENNES

Gomis 7,5 - Inizia così così, mostrandosi poco sicuro in un paio di uscite alte. Finisce da migliore in campo salvando la porta in almeno quattro occasioni nitide. Se la partita resiste fino ai minuti di recupero è solo merito suo, nulla può sul tap-in ravvicinato di de Jong

Soppy 6,5 - Bel duello con Acuna sulla fascia destra del campo, non tira mai indietro la gamba ed è sempre pronto al raddoppio dell'avversario. (Dal 77' Dalbert s.v.).

Da Silva 5,5 - de Jong non gli da punti di riferimento e finisce per vagare alla cieca in area di rigore. Decisamente meglio sui palloni alti, quasi tutti calamitati sulla sua testa.

Rugani 6 - Esordio in maglia rosso-nera per l'ex difensori di Empoli e Juventus che si mette in mostra per un paio di belle uscite dal basso nonostante la pressione avversaria. Costretto al cambio dopo poco più di un quarto d'ora per un problema muscolare. (Dal 17' Aguerd 5 - Bruciato da de Jong sul gol del Siviglia. In generale non da sicurezza al reparto, saltato troppo facilmente dagli avversari).

Traoré 5 - Praticamente nullo per novanta minuti. Non si vede mai in avanti, Jesus Navas trova terreno fertile dalle sue parti per le sue sgroppate.

Grenier 5,5 - Qualche timido tentativo nel primo tempo, in generale troppo poco per impensierire realmente la retroguardia avversaria. Si sacrifica tanto in fase di non possesso. (Dal 78' del Castillo s.v.).

Martin 5 - Troppo nervoso e troppo irruento negli interventi. Fa il gioco degli avversari nei minuti finali, regalando un paio di calci di punizione decisamente evitabili.

Bourigeaud 6,5 - Senza dubbi il migliore dei suoi. L'unico a provare a supportare l'abulica fase offensiva dei transalpini e a creare più di qualche grattacapo ai portatori di palla avversari. Non è un caso che il gol del Siviglia arrivi pochi istanti dopo la sua uscita dal terreno di gioco. (Dal 49' Siliki 6 - Qualche buono strappo in mezzo al campo, fa ammonire un paio di giocatori avversari. Non ha il supporto necessario dei compagni per creare pericoli dalle parti di Bounou).

Doku 5,5 - Primo tempo da sufficienza piena, gli avversari non riescono a stargli dietro quando parte in campo aperto. Ripresa da assoluto fantasma, la retroguardia degli andalusi lo imbriglia totalmente.

Guirassy 5 - Nella morsa di due giganti come i centrali di difesa del Siviglia chiunque avrebbe faticato. Non ha un pallone giocabile, troppo frenetico in fase di pressing.

Terrier 6 - Alcuni buoni spunti nella prima frazione, l'unico a provare a calciare verso la porta di Bounou. Si spegne nella ripresa ma è uno dei più intraprendenti.