Siviglia, si cerca una sistemazione per Sergio Rico: il PSG non lo riscatterà

Come riportato da Estadio Deportivo, il Siviglia sta cercando una sistemazione per Sergio Rico. Il giocatore, che in questa stagione ha giocato tra le fila del Paris Saint-Germain, non verrà riscattato dopo l’annullamento del massimo campionato francese per via dell’emergenza Coronavirus (il diritto di riscatto era fissato a 10 milioni e non verrà esercitato). In tutto per il portiere 26enne appena otto presenze in tutte le competizioni.